Türkiyəli futbolçu Arda Güleri transfer edən “Real Madrid”in sosial mediada paylaşdığı video gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda türkiyəli müğənni Tarkanın ifası ilə futbolçuların məşqi əks olunub. Görüntülərdə Arda Gülerə də xüsusi diqqət edilib. Video sosial mediada trend olub.

