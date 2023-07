Bu vitaminlər dərini gənc saxlayır, qocalmanı gecikdirir

Daxili orqanizmimiz kimi xaricimiz də vitaminlər tələb edir.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, dəri üçün vacib bir neçə vitamin var ki, onları həm içməli, həm də xaricə tətbiq etmək lazımdır

Vitamin A - dəridə incə xəttlərin görünüşünü azaltmağa kömək edir, onu yumşaq, hamar və elastik edir.

Hüceyrələrin yenilənməsini təşviq edir, epidermisin qalınlığını və dərinin elastikliyini artırır, dəriyə gənc görünüş verir və ultrabənövşəyi şüalara məruz qalmasının qarşısını alır.

A vitamini ilə zəngin qidalara kələm, ispanaq, pomidor, yumurta, manqo və qovun daxildir.

B vitamininə - gəldikdə, hüceyrələrin çoxalmasını stimullaşdıran və toxumaların bərpasına kömək edən vitamin kimi tanınır.

B5 vitamini ilə zəngin qidalara göbələk, avokado, qoz-fındıq, toxum və toyuq döşü daxildir.

Vitamin C sərbəst radikalların zədələnməsindən qoruya bilər və yerli tətbiq edildikdə dərini parlaqlaşdıra, hətta hiperpiqmentasiyanı aradan qaldıra bilər.

D3 əlavələri dərinin möhkəmliyini yaxşılaşdırmağa kömək edir. D vitamini qızılbalıq, skumbriya, sardina kimi yağlı balıqlarda, həmçinin yumurta sarısında ola bilər.

E vitamini yağda həll olunan antioksidant və sərbəst radikal təmizləyicidir. Yerli olaraq tətbiq edildikdə, E vitamini UV və sərbəst radikallardan qoruyan yaxşı nəmləndiricidir. Hətta kremi əvəz edə bilər.

