ABŞ-nin Dövlət katibi Entoni Blinken İlham Əliyevə zəng edib

Metbuat.az xəbər verir ki, telefon danışığında Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesi müzakirə edilib

