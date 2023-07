Zelenski taxıl sazişindən danışdı

“Taxıl sazişinin davamı üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Quterreşin də səyləri lazımdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. Zelenski NATO-nun Vilnüs Sammiti çərçivəsində ABŞ Prezidenti Co Baydenlə görüşdən sonra keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ukrayna-NATO Şurasının iclasında taxıl təşəbbüsü məsələsini gündəmə gətirib:

"Prezident Ərdoğan Türkiyənin taxıl təşəbbüsünü dəstəklədiyini, lakin risklərin olduğunu söylədi. BMT-nin baş katibi Antonio Quterreşin bu məsələdə səylərinə ehtiyac var. Çünki, onların Rusiya tərəfi ilə müqavilələri var idi”.

