Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin test imtahanı mərhələsində kimya fənni üzrə əslən Masallının Ərkivan kəndindən olan Vüsal Novruzov yüksək nəticə göstərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, mümkün 100 baldan 93.75 bal toplayıb

Qeyd edək ki, Novruzov Vüsal Hidayət oğlu "Akula" ləqəbli Tovuz döyüşləri şəhidi mayor Anar Novruzovun qardaşı oğludur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.