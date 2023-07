Prezident bu şəxsləri təltif etdi - SƏRƏNCAM

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılmasının 25 illiyi münasibətilə məhkəmə orqanlarında və dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyət göstərdiklərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin şəxslər hansılardır:

2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Salmanova Sona Sadıx qızı

Qvaladze Rafael Sergeyeviç

Quliyev Rauf Rəhim oğlu

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Qaracayev Ceyhun Yasinəli oğlu

Şəfiyev Kamran Rauf oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Babayev Anar Şahlar oğlu

Cəfərov Anar Əli oğlu

İbrahimov Sarıbəy Davud oğlu

Məmmədova Dürdanə Mirzə qızı

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Quliyev Zaur Ağayar oğlu

Məmmədov Əsgər Allahverdi oğlu.

