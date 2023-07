M İnternational beynəlxalq mükafatlandırma mərasimində təltif olundu

MLM beynəlxalq səviyyədə tanınan geniş miqyaslı şirkətlərdən biridir. İnsanı “köpək balığına” çevirmək qabiliyyətinə malik bu biznes platformasının gələcəkdə dünya üzrə yeganə rabitə biznesi olacağı gözlənilir. 100 ildən çoxdur ki, mövcud olan MLM dünyanın bir çox ölkələri, uğurlu şirkətləri və iri korporasiyaları ilə iddialı və əhəmiyyətli layihələr həyata keçirir. Onlardan biri də M International layihəsidir.

Monqolustanlı iş adamı Maço Yang “M International” beynəlxalq şirkətinin Malaziya üzrı icraçı direktorudur. 2015-ci ildə MLM-də müstəqil olaraq fəaliyyətə başlayan Maço Yanghazırda “M International”ın önəmli simalarındandır.

M International keyfiyyətli həyat, sağlam ətraf mühit və cəmiyyət üçün nəzərdə tutulan çoxmillətli şirkətidir.

Uğurlu fəaliyyətindən dolayı şirkət beynəlxalq mükafatlandırma mərasimində təltif olunub. Belə ki, 2 iyul 2023-cü il tarixində Bakıda Dreamland oteldə baş tutan “Global Golden People Awards 2023” mükafatlandırma mərasimində M International “The Best İnternational Company of Central Asia of the Year” nominasiyasına layiq görülüb.