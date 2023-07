Daxili işlər nazirinin sabiq müavini, general-mayor Kamil Məmmədov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu gün səhər saatlarında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, o , 1981-1989-cu illərdə Azərbaycan daxili işlər nazirinin müavini vəzifəsində olub.

