Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri Kursk, Lipetsk , Belqorod və Orlov vilayətləri üzərində 34 PUA məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, Kursk vilayətində 27, Lipetskdə 4, Belqorodda 2 və Orlov vilayətində isə 1 PUA məhv edilib.

