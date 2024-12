Rusiya və Çin Qərbə qarşı birgə fəaliyyət göstərməlidir - Çağırış

Rusiyanın Pekindəki səfiri İqor Morqulov beynəlxalq arenada Qərbin Rusiya və Çinə qarşı ikili siyasətinə qarşı birgə fəaliyyət göstərməyə çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya səfiri ölkəsinin RİA xəbər agentliyinə müsahibəsində Rusiya-Çin münasibətlərindən danışarkən belə deyib. O, Moskvanın Pekinlə iqtisadiyyat və təhlükəsizlik sahələrində daha çox əməkdaşlıq etmək istədiyini vurğulayıb. Morqulov, Çinin Ukrayna məsələsində Rusiyanın narahatlığını bölüşdüyünə və Pekinin də oxşar çətinliklərlə üzləşdiyinə diqqət çəkib. Onun sözlərinə görə, ABŞ və onun Asiya-Sakit Okean bölgəsindəki müttəfiqləri Çinə qarşı hərbi təzyiqlərini sistematik olaraq artırır.

Qərbin Rusiyanı qlobal bank sistemindən kənarlaşdırmasının ticarət ödənişlərini çətinləşdirdiyini, buna görə də iki ölkənin şirkətlərinin alış-verişi yerli valyutalarla etdiyini xatırladan Morqulov bildirib ki, iki ölkə koordinasiya quraraq qarşılıqlı ticarəti və iqtisadi əməkdaşlığın sabitliyini təmin edə bilib.

