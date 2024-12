Arda "Fənərbaxça"da - FOTO

“Real Madrid”in futbolçusu Arda Güler Türkiyəyə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real”da futbolçulara verilən məzuniyyətdən istifadə edən Arda vətəninə qayıdıb. Arda Güler istirahət vaxtında sabiq klubu "Fənərbaxça"ya da baş çəkib. Bu barədə "Fənərbaxça" klubu paylaşım edib. Paylaşımda “Ölkəmizi İspaniyada uğurla təmsil edən keçmiş futbolçumuz Arda Güler Samandıra Can Bartu təsislərimizi ziyarət etdi. Sizi yenidən görmək çox xoş oldu, “Fənərbaxça” ailəniz hər zaman yanınızdadır” - deyə bildirilib. Arda Güler "Fənərbaxça"nın prezidenti Ali Koç, baş məşqçi Joze Mourinyo və futbolçularla söhbət edib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl "Fənərbaxça"nın Arda Güleri icarə əsasında heyətinə cəlb etmək istədiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. Lakin Arda "Real"da qalmağa üstünlük verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.