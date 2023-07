Azərbaycanın xarici ticarət saldosu 20%-ə yaxın azalıb

2023 ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 26 166.41 milyon dollara bərabər olub ki, bu da ötən illin eyni dövrünə nisbətən 5.4% çoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib.

Son bir ildə ölkə üzrə ixrac 2.8% azalaraq 17967.95 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Əksinə, idxal isə 29% artaraq 8 198.46 milyon ABŞ dollarına yüksəlib.

Xarici ticarət dövriyyəsinə 9 769.49 milyon dollarlıq müsbət saldo yaransa da, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 19.4% az olub.

