Respublika Fənn Olimpiadaları üzrə builki qaliblər arasında 146 nəfər 11-ci sinif şagirdidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Təhsil İnstitunun İstedadlı uşaqlarla iş şöbəsinin müdiri, Olimpiadalara Hazırlıq Mərkəzinin rəhbəri Fuad Qarayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

"Respublika Fənn Olimpiada qalibləri müsabiqədənkənar ali məktəblərə qəbul ola bilərlər", - deyə o qeyd edib.

