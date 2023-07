Xəbər verdiyimiz kimi müəllimlərin işə qəbulu üzrə (MİQ) müsabiqənin test imtahanı mərhələsi keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, müəllimlər arasında yüksək bal toplayanlar imtahandan sonra sevinclərini bölüşüblər. Onlardan biri də Züleyxa Musayevə olub. O, 87,5 bal yığdığını bildirib. Müəllimənin sevincli anlarını Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri Mehriban Vəliyeva öz sosial media hesabında paylaşıb.

