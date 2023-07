Lənkəranda balıq tutan kişi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Girdəni kəndində baş verib.

Belə ki, 56 yaşlı kənd sakini Rövşən Yüzbaşıyev balıq ovlayarkən əlindəki qırmaq yüksəkgərginlikli elektrik xəttinə toxunub. Bu zaman onu cərəyan vurub və o, hadisə yerində ölüb.

Məlumata görə, su kanalında həvəskar balıqçılar ov edirlər və həmin lanalın yaxınlığından isə yüksəkgərginlikli elektrik xətti keçir.

