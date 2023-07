Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyaların işini aktivləşdirmək haqqında razılıq əldə ediblər.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Brüsseldə Prezident İlham Əliyev və baş nazir Nikol Paşinyanla görüşündən sonra Şarl Mişel deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.