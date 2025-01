Türkiyə Superliqasının 19-cu turunda “Qalatasaray” səfərdə “Başakşehir”lə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun “sari-qırmızılılar”ın 1:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Bu qələbə nəticəsində xallarını 50-yə yüksəldən “Qalatasaray” liderliyini qoruyub.

Turun digər matçlarında “Trabzonspor” evdə “Antalyaspor”a, “Qaziantep” isə “Adana Dəmirspor”a qalib gəlib.

