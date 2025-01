​"Kəs səsini, mən sənətdə olanda sən yox idin" - - VİDEO

Efirdə müğənnilər Aynur Dadaşova ilə Niyam Salami arasında mübahisə düşüb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, "Günaydın, Azərbaycan" verilişində Niyam yeni duet oxuyacaqlarını açıqlayıb.

Aynur isə "Onu tək oxuyacağam" sözlərini deyib.

Əsəbiləşən Niyam "Mahnını oxuyub, sənin yadına salan mən olmuşam" sözlərini bildirib.

"Kəs səsini. Ona qulaq asanda sən yox idin. Mən sənətdə olanda sən yox idin. Mən Zeynəb Xanlarovanın mahnılarını oxuyurdum" deyə, Dadaşova söyləyib.

"Elə danışırsan ki, guya yalvarıram mənimlə duet oxu" deyə, ona cavab verib.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/9306071960276?nochat=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe>



