Neftçalada baş verən yol qəzasında bir nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə axşam saatlarında Həsənabad qəsəbəsində qeydə alınıb.

Belə ki, “VAZ-2107” markalı avtomobil digər nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşub.

Qəza nəticəsində Neftçala rayonunun Qaçaqkənd kənd sakini, 1968-ci il təvəllüdlü Həsənov Sərvər Gülbala oğlu ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

