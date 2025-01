Qadın və kişi faciəvi şəkildə öldü - FOTO

Qubada baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Quba-Xaçmaz avtomobil yolunun Zərdabi qəsəbəsi hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, “VAZ-2107” markalı minik avtomobili yoldan çıxaraq ağaca çırpılıb. Qəza nəticəsində nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü, Quba rayonu Bağbanlı kənd sakini Rüstəmov Taleh Malik oğlu hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib.

Faktla əlaqədar araşdırma aparılır.



***

Qazax rayonunda isə zəhərlənmə faktı qeydə alınıb.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata əsasən, hadisə Daş Salahlı kəndində baş verib.

Bildirilir ki, 25 yaşlı Aytac Əliyeva siçan dərmanından zəhərlənərək həyatını itirib. Hadisə yerinə müvafiq qurumların əməkdaşları cəlb olunub.

Mərhumun evli olduğu və azyaşlı övladının qaldığı qeyd olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

