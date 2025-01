“Fədayə Zeynəb Xanlarovadan daha peşəkardır” - Bacısından qalmaqallı açıqlama:

Müğənni İlahə Fəda paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, o, sosial media hesabında yayımladığı videoda qalmaqallı açıqlamalar verib.

İ. Fəda iddia edib ki, bacısı Fədayə Laçın Xalq artisti Zeynəb Xanlarovadan daha peşəkardır:

"Mənə yazıblar ki, Flora Kərimova daha möhtəşəm sənətkardır, yoxsa Fədayə Laçın. Fədayə mənim bacımdır, özü də çox gözəl sənətkardır. Amma Flora Kərimova tamam başqa kateqoriyadır, başqa bir yerdədir o. Flora xanımla heç kimi müqayisə etmək olmaz. Məsələn, bacımla Zeynəb Xanlarovanı müqayisə edə bilərəm. Onunla müqayisə edəndə Fədayə Laçın daha yüksəkdir, daha peşəkardır. Flora xanımla heç kimi müqayisə etmək olmaz".

