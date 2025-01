Bütün şəhəri buna görə yandırdılar - Mel Gibson

"Yeni düzən naminə bütün şəhər (söhbət Los-Ancelesdəki yanğınlardan gedir) məhv edildi. Hollivud isə çoxdan nüfuzunu itirmiş bir sektor idi".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri malikanəsi yanğın nəticəsində zərər görən məşhur Hollivud aktyoru Mel Gibson deyib. O, kino sənayesində etik prinsiplərin ciddi şəkildə pozulduğunu vurğulayıb, həmçinin təhlükəsizlik və etibardan artıq məhrum olduğunu bildirib.

Bundan əlavə, Mel Gibson “Fox TV” kanalında çıxışı zamanı Kaliforniya hakimiyyətini Los-Ancelesin su ehtiyatlarını məqsədli şəkildə israf etməkdə günahlandırıb.

Qeyd edək ki, aktyorun bu açıqlamaları sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub.

