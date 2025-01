Suriyanın yeni hakimiyyət orqanları ölkədə təhsilin pulsuz olmasına çalışır.

Metbuat.az-ın "Report"a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu keçid hökumətinin təhsil naziri Nazir əl-Qadiri deyib.

"Hökumət təhsilin pulsuz olmasına çalışır - bu, hər bir suriyalının hüququdur. Biz Suriya xalqının istəklərinə cavab verən yeni təhsil layihəsi üzərində işləyirik", - o deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.