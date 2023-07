ABŞ-da keçirilən Şimali, Mərkəzi Amerika və Karib hövzəsi üzrə (CONCACAF) "Gold Cup" turnirinin qalibi müəyyənləşib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, finalda Meksika və Panama milliləri üz-üzə gəliblər. Qarşılaşma Meksikanın 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Yeganə qolu 88-ci dəqiqədə Santyaqo Ximenes vurub.

