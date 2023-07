"MEDİA-Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələri açıqlandı - FOTO

Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən 14 iyun 2023-cü il tarixində elan olunmuş "MEDİA-Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az agentliyə istinadən qalibləri təqdim edir:

Nominasiyanın adı: Ən yaxşı reportaj

Nominasiyanın adı: Ən yaxşı ictimai-siyasi təhlil



Nominasiyanın adı: Ən yaxşı sosial-iqtisadi təhlil

Nominasiyanın adı: Ən yaxşı müsahibə

Nominasiyanın adı: Ən yaxşı mədəniyyət materialı



Nominasiyanın adı: Ən yaxşı köşə yazısı



Nominasiyanın adı: Ən yaxşı jurnalist araşdırması



Nominasiyanın adı: Ən yaxşı oçerk



Nominasiyanın adı: Ən yaxşı ictimai-siyasi reportaj



Nominasiyanın adı: Ən yaxşı iqtisadi reportaj

Nominasiyanın adı: Ən yaxşı sosial reportaj

Nominasiyanın adı: Ən yaxşı mədəniyyət reportajı

Nominasiyanın adı: Ən yaxşı idman reportajı

