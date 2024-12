"Media Savadlılığı" Həftəsi çərçivəsində Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) tərəfindən vebinar təşkil ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Dezinformasiya dövründə etibarlı məzmunun yaradılması" mövzusuna həsr olunan vebinarda MEDİA-nın İcraçı direktorunun müavini Natiq Məmmədli spiker qismində çıxış edəcək.

Vebinar 19 dekabr 2024-cü il, saat 16:00-da "Zoom" platformasında baş tutacaq. İştirak etmək istəyənlər qeydiyyatdan keçməlidirlər.

Qeydiyyat linki: https://media.gov.az/layiheler/medialab/

