Azərbaycan Baş nazirin müavini ICCIA rəhbərləri ilə görüşüb

Azərbaycan Baş nazirinin müavini Əli Əhmədov İslam Ticarət, Sənaye və Kənd Təsərrüfatı Palatasının Direktorlar Şurasının (ICCIA) rəhbərləri ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.

Görüşdə 17-18 iyul tarixlərində Bakı şəhərində keçirilən ICCIA Direktorlar Şurasının 35-ci iclası ətraflı müzakirə olunmuş və gələcəkdə ölkəmizin bütün İslam Dünyası üçün ticarət və investisiya baxımından diqqət mərkəzinə çevrilməsinin vacibliyi xüsusilə qeyd olunub.

Azərbaycanda aparılan iqtisadi, struktur və institusional islahatlar, həmçinin iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı və rəqabət qabiliyyətliyinin artırılması məqsədilə görülən tədbirlər barədə danışılıb.

