"Tunar iti vurub, sonra..." - Quduz olduğu deyilən uşağın anası DANIŞDI / VİDEO

Sosial şəbəkələrdə paylaşılan səkkiz yaşlı Tunarın it dişləyəndən sonra quduzlaşası iddası ilə bağlı anası açıqlama verib.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, Tunarın anası İlhamə Mirqafarovanın sözlərinə görə, oğlunun vəziyyəti stabildir və o quduz deyil.

Ana bildirib ki, Tunar atasız uşaqdır və tək anasının himayəsində böyüyüb.

Onlar ilk əvvəl Xızı rayonunda yaşayıblar və İ.Mirqafarova çobanlıqla məşğul olub. Ana qeyd edib ki, uşaq itlərin, quzuların arasında böyüyüb və daha sonradan stansiya Sumqayıtda məskunlaşıblar:

“Hadisə isə iyulun 8-də başa verib. Belə ki, 8 yaşlı Tunar həyətdəki itə xəsarət yetirəndən sonra it ona hücum edib. Həmin əlamətlər quduzluqla əlaqəli deyil. Tunar uşaqlıqdan qabdan yeməyi o cür yeyir”.

Xatırladaq ki, Tunar hazırda Sumqayıt şəhər Uşaq xəstəxanasının infeksiya şöbəsində müalicəsini davam etdirir. Xəstəxananın şöbə müdiri Sehri Babayev bildirib ki, 8 yaşlı Tunar Mirqafarov iyulun 8-də səhər saat 11:05-də daxil olub:

“Başının təpə nahiyəsindən böyük ölçülü it dişləməsi zədəsi olub. Cərrahi işləmələr it dişləməsi təyinatına uyğun olaraq aparılıb. Hazırda uşağın vəziyyəti yaxşıdır və quduzluq əlaməti qeydə alınmayıb”.

Həkim qeyd edib ki, anası övladını uşaqlıqdan heyvanlarla bir yerdə saxladığı üçün oğlan yeməyi o şəkildə yeyirmiş.

Daha ətraflı süjetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.