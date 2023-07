Bu meyvələr diabet xəstələri üçün xeyirlidir

Diabetin idarə edilməsi üçün ümumiyyətlə şəkəri az və lifi yüksək olan meyvələri istehlak etmək tövsiyə olunur.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən diabet xəstələri üçün yaxşı seçim sayılan bəzi meyvələri təqdim edir:

Giləmeyvə: Çiyələk, qaragilə, moruq və böyürtkən kimi giləmeyvələrdə şəkər az və lif çoxdur, bu da onları diabet xəstələri üçün əla seçim edir. Onların tərkibində antioksidanlar, vitaminlər və minerallar da var.

Almalar: Almalar yaxşı lif mənbəyidir və qan şəkərinin səviyyəsinə orta dərəcədə təsir göstərir. Dəri də daxil olmaqla bütün meyvəni yemək sağlamlıq üçün əlavə faydalar təmin edə bilər.

Sitrus meyvələri: Portağal, qreypfrut, limon və əhəng C vitamini və liflə zəngindir. Onlar bir çox digər meyvələrlə müqayisədə daha aşağı glisemik indeksə malikdirlər, yəni qan şəkərinin səviyyəsinə daha az təsir göstərirlər.

Albalı: Albalı nisbətən az şəkərə malikdir və antioksidantlar və lif təmin edir. Onlar həmçinin antiinflamatuar xüsusiyyətlərə malikdirlər.

Kivi: Kivi meyvələri vitaminlər, lif və antioksidantlarla doludur. Onlar nisbətən aşağı glisemik indeksə malikdirlər və diabetli insanlar üçün yaxşı seçim ola bilər.

Avokado: Texniki cəhətdən bir meyvə olsa da, avokadoda şəkər azdır və ürək üçün faydalı mono doymamış yağlar, lif və müxtəlif qida maddələri yüksəkdir. Onlar qan şəkərinin səviyyəsinə minimal təsir göstərirlər.

Unutmayın ki, diabet xəstələri üçün təhlükəsiz sayılan meyvələri istehlak edərkən belə, porsiyaya nəzarət hələ də vacibdir. Şəkərli diabetin idarə edilməsi və meyvələri pəhrizinizə daxil etmək üçün fərdi məsləhətlər üçün səhiyyə mütəxəssisi və ya qeydiyyatdan keçmiş diyetisyen ilə məsləhətləşmək həmişə yaxşı fikirdir.

