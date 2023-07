Sinan Oğan: "Məni Azərbaycanda da təhqir edirdilər"

Türkiyədə prezidentliyə keçmiş namizəd Sinan Oğan Real tv-yə müsahibə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bildirib ki, seçkilərdə verdiyi qərardan sonra təhdid edilib:

"Biz təkcə təhqir yox, təhdid də edilmişik. Türkiyədə zaman-zaman edilən bir hərəkət var. Əgər kimisə təhdid və ya öldürmək istəsəniz, qapıda çarpaz işarə qoyulur. Bizim qapımızda da var idi. Qərarımı dəstəkləməyənlər var idi. Sadəcə özümə deyil, ailəmə - həyat yoldaşıma, uşaqlarıma qarşı təhqirlər edilirdi. Mənə olsa, yenə heç. Açıqca dedim ki, Allahdan başqa heç kimdən qorxmuram. Təhqirlərin hamısına hüquqi yolla cavab verəcəm. Çoxlu sayda vəkillərim var. Günlük izlyəyirlər və o təhqirləri yığıb hüquqi yola əl atırlar. Məni tənqid edin, amma təhqir yox".

O bildirib ki, hətta Azərbaycanda da ona təhqir edilib:

"Azərbaycanda bəzi müxalifyönlülər mənə qarşı təhqirlər etdilər. Azərbaycanda olduqlarını desələr də, əslində, xaricdə idilər. Çalışdığım qədəri ilə onların bu təhqilərinə hüquqi yolla cavab verəcəyəm".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.