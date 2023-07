ABŞ hərbçisi Şimali Koreyaya qaçıb

ABŞ ordusunun hərbçisi Trevis Kinq bilərəkdən Cənubi Koreya sərhədini keçərək, Şimali Koreyaya qaçıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sıravi əsgər olduğu deyilir. “CBS news” məlumat verir ki, ABŞ rəsmiləri onun Şimali Koreyada saxlanıldığını güman edirlər. BMT-nin məlumatında qeyd edilib ki, JSA-nın təhsil səfərində olan ABŞ vətəndaşı icazəsiz Koreya Xalq Demokratik Respublikasına hərbi demarkasiya xəttini keçib.

Məlumata görə, amerikalı hərbçinin intizamsızlıq səbəbindən Cənubi Koreyada saxlanılaraq, ölkədən çıxarılması planlaşdırılıb. Lakin o, sərhəd turu qrupuna qoşularaq hava limanından sərhədə qayıda bilib.

