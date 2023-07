Prezidentin sabiq köməkçisi Əli Həsənovun qayınatası Məhəmməd Vəliyev dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ə.Həsənovun həyat yoldaşı Sona Vəliyeva bildirib.

“Bu gün atam Məhəmməd Vəliyev doğulduğu Naxçıvanda haqqa qovuşub. Kədərimizi bölüşən, başsağlığı verən hər kəsə təşəkkür edirəm”, -deyə S.Vəliyeva qeyd edib.

