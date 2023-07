Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov və Özbəkistanın Baş naziri Abdulla Aripovun görüşündə bildirilib.

Qeyd edilib ki, hazırda hökumətlərin xətti ilə Özbəkistan Prezidentinin Azərbaycana dövlət səfərinə hazırlıq işləri tam sürətlə davam edir.



