20 iyul saat 12:00-dan 2023-2024-cü tədris ilinin payız semestri üçün təhsil tələbə krediti (TTK) üzrə müraciətlərin qəbuluna başlanılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyindən xəbər verilib.

