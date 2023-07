Ernesto Çe Gevaranın bacısı Seliya Gevara de la Serna ölüb.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, 94 yaşından vəfat edən Seliya Gevaranın ölüm səbəbi açıqlanmır.

Qeyd edək ki, o, Buenos Ayres Universitetinin memar və tədqiqatçısı idi.

