Milli Mətbuatın 148 illiyinə həsr olunmuş “Media qlobal transformasiyalar dövründə: ənənələrdə varislik, jurnalistika prinsipləri və ictimai maraqlar” mövzusunda konfrans keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, konfrans Medianın İnkişafı Agentliyi, Audioviziual Şura və Mətbuat Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.