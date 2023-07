Xəbər verdiyimiz kimi, Xalq artisti Şahnaz Haşımova xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə bacısı Əməkdar artist Aybəniz Haşımova məlumat verib.

O bildirib ki, durumuna görə Şahnaz Haşımova gəncədən Bakıya gətirilir:

"Gəncə həhbərliyi, səhiyyəsi, mədəniyyət idarəsi bütün imkanları daxilində bacım Şahnaz xanıma hər şey etdilər. Amma vəziyyətinin daha da yaxşı olmagı ücün müalicəsinin davamını Gömruk Hospitalında davam etdirəcək".

