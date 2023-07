Azərbaycanın Rusiyaya ixrac gəlirləri 552 mln. dollardan çox olub

2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycandan Rusiyaya 552.3 milyon dollar dəyərində qeyri-neft məhsulları ixrac edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin hesabatı əsasən, bu göstəricinin həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 44.6% və ya 170.3 milyon dollar çoxdur. 2022-ci ilin ilk 6 ayında Azərbaycandan Rusiyaya 382 milyon dollar dəyərində qeyri-neft məhsulları ixrac edilib.

Qeyd edək ki, hesabat dövründə Azərbaycanla Rusiya arasında olan ticarət dövriyyəsi illik müqayisədə 37.7% və ya 592.2 milyon dollar artaraq 2 milyard 164.5 milyon dollara bərabər olub. Bu dövrdə Rusiyaya ümumi ixrac 621.1 milyon dollar, Rusiyadan ümumi idxal isə 1 milyard 543,4 milyon dollar təşkil edib.

Xatırladaq ki, cari ilin yanvar-iyun aylarının nəticələrinə görə, ölkənin ümumi ticarət dövriyyəsində Rusiya ilə ticarətin payı 8.27%-ə yüksəlib.

