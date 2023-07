DİM bu abituriyentlərə müraciət etdi

167 saylı tam orta məktəbdə 1601, 1701 və 15-ci komissiyalara aid rəsm fənni üzrə keçirilmiş qabiliyyət imtahanından müvəffəq qiymət almış abituriyentlər rəngkarlıq (1601 və 15-ci komissiya) və yapma (1701-ci komissiya) imtahanında iştirak etmək üçün imtahana buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 11 illik təhsil bazasında 1602-ci komissiya üzrə qeydiyyatdan keçmiş abituriyetlərin də imtahana buraxılış vərəqəsi qeydiyyatdan keçdikləri səhifələrində yerləşdirilib.

Qabiliyyət imtahanlarının qrafiki Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında yerləşdirilib.

