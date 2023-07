Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İsveçdə Quranın yandırılmasını qətiyyətlə pisləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in tviter hesabında paylaşım edilib.

“Azərbaycan XİN İsveç hakimiyyətini cinayətkarlara qarşı bütün lazımi tədbirləri görməyə və nifrət zəminində bu cür cinayətlərin təkrarlanmasının qarşısını almağa çağırır”, - paylaşımda deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.