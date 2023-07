İyulun 21-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “IV Sənaye İnqilabı dövründə Yeni Media” mövzusunda Şuşa Qlobal Media Forumunda çıxış edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı Forum iştirakçıları ilə görüşəcək.

Görüş telekanallar və Azərbaycan Prezidentinin sosial media hesabları vasitəsilə canlı yayımlanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.