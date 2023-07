Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə taxıl müqaviləsinin uzadılmasının detallarını müzakirə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Adminstrasiyası məlumat yayıb.

Zelenskinin xahişi ilə baş tutan telefon danışığında Ərdoğan Türkiyənin sülhün bərqərar olması üçün çox səy göstərdiyini bildirib.

