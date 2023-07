Dünya şöhrətli komediya ustası Çarli Çaplinin qızı aktrisa Cozefina Çaplin 74 yaşında Fransada vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, iyulun 13-də dünyasını dəyişsə də, ailəsi rəsmi olaraq ölüm xəbərini bu gün elan edib.

Xatırladaq ki, Cosefina Çarli Çaplinin dördüncü arvadı Una Onildən olan övladıdır.

