Bodrumda ailəsi ilə istirahət edən müğənni Samir Piriyev bir gününü necə keçirdiyini nümayiş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi sosial media hesabında paylaşım edib. Samir Piriyev bildirib ki, formada qalmaq üçün hər gün üzür, salat yeyir, piyada gəzir və çoxlu su içir.

İfaçı qeyd edib ki, axşam saatlarında yalnız limonlu qəhvə içir.

