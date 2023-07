Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski humanitar yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zelenski bu barədə axşam videomüraciətində bildirib.

"Bu həftə dövlətimizə, xalqımıza, ordumuza, bütün vətəndaşlarımıza dəstək olan bütün ölkələrə təşəkkür etmək istəyirəm", - deyə qeyd olunub.



https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1682834854944165890

