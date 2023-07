Bu tərəvəzin qiyməti hələ bu qədər ucuz olmamışdı - VİDEO

Şəmkirdəki təsərrüftalarda becərilən xiyarın bazarda kisəsi 1, 2, bəzənsə 3 manata təklif olunur.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə verir ki, qiymət fərqi məhsulun sortu və nə vaxt dərilməsindən asılı olaraq dəyişir.

Satıcılar deyir ki, ucuzlaşmaya məhsulun bol olması ilə yanaşı digər amillər də ciddi təsir göstərir...

“Alıcılar isə bu durumdan təbii ki məmnun görünürlər.”

Xiyarın topdan satışı ilə məşğul olanlar deyir ki, bu cür vəziyyət 1 aydan artıqdır ki, davam edir.

"Qiymətin bahalaşması isə ancaq məhsul azalan zaman mümkün ola bilər."

Daha ətraflı videoda:

