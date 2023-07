Bakıda "Bolt", "Uber", "Yango" kimi tez-tez istifadə edilən taksi xidmətlərində gediş haqqı qiymətlərinin artdığı müşahidə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 100 metrlik məsafəyə minimum qiymət 2,5 manatdan başlayır. Əvvəl isə bu qiymət 1,5 manat idi.

Sosial şəbəkələrdə istifadəçilər qeyd edir ki, ötən günlərlə müqayisədə bu gündən taksilərin qiymtlərində bahalaşma var.

