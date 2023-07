"Qalatasaray" uzun müddətdir danışıqlar apardığı Aleksis Sançeslə razılığa gəlib.

Metbuat.az bildirir ki, hazırda azad agent olan ulduz futbolçu ilə İstanbul təmsilçisi əsas şərtlərdə razılaşıblar.

Aleksis təklifi qəbul etdiyini bildirib. "Cim-bom" yekun qərarını verəndən sonra Aleksis Sançes trasferini açıqlayacaq.

Qeyd edək ki, A. Sançesin son klubu "Marsel" olub.

