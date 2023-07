Türkiyənin Adana əyalətinin Kozan rayonunda 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbii fəlakət nəticəsində dağıntı və itki olmayıb.

Yeraltı təkanlar Türkiyənin Osmaniyye və Qaziantep bölgələrində də hiss edilib.

