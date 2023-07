Azərbaycanda əhalinin banklardakı əmanətləri tarixini rekordunu yeniləyib. Bu il iyul ayının 1-nə depozitlərin həcmi 12 milyard 748.8 milyon manata çatıb.

Metbuat.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu rəqəm iyunun 1-nə olan göstəricidən 2,8% çoxdur.

Əhalinin banklardakı vəsaitləri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 19%, ilin əvvəli ilə müqayisədə 8,5% artıb.

